< sekcia Ekonomika
Novým prezidentom Slovenskej komory daňových poradcov je B. Kováč
Na poste strieda Miriam Galandovú, ktorá komoru viedla v predchádzajúcom funkčnom období.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Novým prezidentom Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) je Branislav Kováč, doterajší viceprezident komory zodpovedný za ekonomiku. Do funkcie ho zvolili delegáti valného zhromaždenia SKDP. Na poste strieda Miriam Galandovú, ktorá komoru viedla v predchádzajúcom funkčnom období. Informovala o tom vo štvrtok špecialistka pre PR a internú komunikáciu SKDP Martina Rybanská.
Delegáti zvolili aj novú viceprezidentku komory, ktorou sa stala Silvia Hallová. Okrem volieb sa venovali aj správe o činnosti prezídia za uplynulé funkčné obdobie, schváleniu výročnej správy za rok 2025, vyhodnoteniu plnenia finančných plánov a návrhu finančného plánu na roky 2027 - 2028. Súčasťou rokovania boli aj správy dozornej rady a disciplinárnej komisie.
„Daňové poradenstvo je profesia, ktorá sa musí neustále rozvíjať a reagovať na meniace sa legislatívne, technologické aj ekonomické prostredie. Mojou ambíciou je nadviazať na prácu doterajšieho vedenia a ďalej posilňovať postavenie daňových poradcov, ich odbornú autoritu aj povedomie verejnosti o význame našej profesie. Chcem, aby SKDP bola silným partnerom nielen pre svojich členov, ale aj pre štát, podnikateľské prostredie a odbornú verejnosť,“ avizoval Kováč.
Medzi jeho hlavné priority patrí posilnenie značky daňového poradcu a ochrana profesijných záujmov členov komory. Za dôležité považuje aj posilnenie zákonného postavenia daňových poradcov a rozšírenie ich oprávnení pri zastupovaní klientov v daňových záležitostiach. V oblasti medzinárodnej spolupráce chce prehlbovať vzťahy s európskou organizáciou CFE Tax Advisers Europe a zahraničnými profesijnými komorami. Pozornosť chce venovať aj prilákaniu nových odborníkov do profesie. Súčasne vníma potrebu pripraviť daňových poradcov na technologické zmeny, najmä na využívanie umelej inteligencie.
„Vedenie SKDP je predovšetkým službou profesii a jej členom. Počas svojho pôsobenia som sa usilovala o to, aby komora bola rešpektovaným odborným partnerom pri tvorbe daňovej legislatívy, aktívne komunikovala s verejnosťou a vytvárala pre svojich členov priestor na odborný rast. Som presvedčená, že na dosiahnuté výsledky môže nové vedenie nadviazať a ďalej ich rozvíjať. Branislavovi Kováčovi želám veľa úspechov a správnych rozhodnutí pri zastupovaní našej profesie,“ zhodnotila Galandová.
Delegáti zvolili aj novú viceprezidentku komory, ktorou sa stala Silvia Hallová. Okrem volieb sa venovali aj správe o činnosti prezídia za uplynulé funkčné obdobie, schváleniu výročnej správy za rok 2025, vyhodnoteniu plnenia finančných plánov a návrhu finančného plánu na roky 2027 - 2028. Súčasťou rokovania boli aj správy dozornej rady a disciplinárnej komisie.
„Daňové poradenstvo je profesia, ktorá sa musí neustále rozvíjať a reagovať na meniace sa legislatívne, technologické aj ekonomické prostredie. Mojou ambíciou je nadviazať na prácu doterajšieho vedenia a ďalej posilňovať postavenie daňových poradcov, ich odbornú autoritu aj povedomie verejnosti o význame našej profesie. Chcem, aby SKDP bola silným partnerom nielen pre svojich členov, ale aj pre štát, podnikateľské prostredie a odbornú verejnosť,“ avizoval Kováč.
Medzi jeho hlavné priority patrí posilnenie značky daňového poradcu a ochrana profesijných záujmov členov komory. Za dôležité považuje aj posilnenie zákonného postavenia daňových poradcov a rozšírenie ich oprávnení pri zastupovaní klientov v daňových záležitostiach. V oblasti medzinárodnej spolupráce chce prehlbovať vzťahy s európskou organizáciou CFE Tax Advisers Europe a zahraničnými profesijnými komorami. Pozornosť chce venovať aj prilákaniu nových odborníkov do profesie. Súčasne vníma potrebu pripraviť daňových poradcov na technologické zmeny, najmä na využívanie umelej inteligencie.
„Vedenie SKDP je predovšetkým službou profesii a jej členom. Počas svojho pôsobenia som sa usilovala o to, aby komora bola rešpektovaným odborným partnerom pri tvorbe daňovej legislatívy, aktívne komunikovala s verejnosťou a vytvárala pre svojich členov priestor na odborný rast. Som presvedčená, že na dosiahnuté výsledky môže nové vedenie nadviazať a ďalej ich rozvíjať. Branislavovi Kováčovi želám veľa úspechov a správnych rozhodnutí pri zastupovaní našej profesie,“ zhodnotila Galandová.