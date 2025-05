Novým prezidentom združenia obranného priemyslu bude Pavol Čahoj

Bratislava 15. mája (TASR) - Novým prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR sa stal Pavol Čahoj. Po ôsmich rokoch vo vedení ZBOP sa rozhodol v aktuálnych voľbách nekandidovať doterajší prezident Tibor Straka. O výsledkoch stredajšieho (14. 5.) valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v Klobušiciach pri Ilave, informovalo združenie.



Na valnom zhromaždení zhodnotili členovia činnosť združenia za uplynulý rok a schválili priority pre ďalšie obdobie. V dôsledku uplynutia funkčného obdobia sa uskutočnili aj voľby do výkonných a kontrolných orgánov.



Viceprezidentské funkcie obhájili Ervin Haramia, Peter Páleš a Stanislav Szabo. Miroslav Sim bol opätovne zvolený za predsedu dozornej rady, jej členmi zostávajú Michal Boďo a Ladislav Plánka.



„Slovensko má v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu silný potenciál. Mojou ambíciou je, aby ZBOP SR bol ešte silnejším hlasom domácich výrobcov, ktorým pomáha presadiť sa v Európe aj vo svete. Budeme aktívne podporovať inovatívne riešenia, prepájať sektor so štátnou správou a akademickou obcou a zjednodušovať prostredie, v ktorom firmy pôsobia,“ uviedol Čahoj.



Delegáti zároveň schválili zmenu stanov, ktorej cieľom je zvýšiť dynamiku a efektivitu činnosti združenia, a to aj v kontexte meniaceho sa bezpečnostného prostredia v Európe.



ZBOP aktuálne združuje 75 členských subjektov, čo je historicky najvyšší počet. Po nedávnom rozšírení o 10 nových firiem tak združenie výrazne posilňuje svoju reprezentatívnosť a vplyv v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu. Rok 2025 je pre ZBOP aj jubilejný - združenie si pripomína 25. výročie svojho založenia.