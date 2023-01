Novým riaditeľom a predsedom predstavenstva Tiposu sa stal O.Felszeghy

Bratislava 26. januára (TASR) - Národná lotériová spoločnosť Tipos má nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Stal sa ním Oliver Felszeghy, ktorý firmu viedol aj doteraz z pozície podpredsedu predstavenstva. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.



Felszeghy bol do funkcie menovaný k 23. januáru, a to podpisom predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) povereného riadením ministerstva financií.



"Pán Felszeghy sa počas predchádzajúcich mesiacov osvedčil ako skúsený manažér a spĺňa všetky odborné predpoklady na to, aby pokračoval v úspešnom riadení spoločnosti Tipos," dodal tlačový odbor MF SR.