< sekcia Ekonomika
Novým riaditeľom Peugeotu na Slovensku sa stal Peter Štefula
Štefula doteraz zastával pozíciu riaditeľa oddelenia náhradných dielov a popredajných služieb.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Novým riaditeľom značky Peugeot na Slovensku sa stal od pondelka Peter Štefula. V tejto funkcii nahradil Zuzanu Karhútovú, ktorá prechádza na pozíciu riaditeľky novej značky z portfólia skupiny Stellantis Leapmotor. Informovalo o tom PR a komunikačné oddelenie značky Peugeot na Slovensku.
Štefula doteraz zastával pozíciu riaditeľa oddelenia náhradných dielov a popredajných služieb pre značky Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep a Eurorepar Car Service. Zmena vo vedení by mala podľa Peugeotu na Slovensku prispieť k ďalšiemu rozvoju značky a posilneniu vzťahov s obchodnými partnermi aj zákazníkmi.
Štefula doteraz zastával pozíciu riaditeľa oddelenia náhradných dielov a popredajných služieb pre značky Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep a Eurorepar Car Service. Zmena vo vedení by mala podľa Peugeotu na Slovensku prispieť k ďalšiemu rozvoju značky a posilneniu vzťahov s obchodnými partnermi aj zákazníkmi.