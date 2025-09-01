Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým riaditeľom Peugeotu na Slovensku sa stal Peter Štefula

Štefula doteraz zastával pozíciu riaditeľa oddelenia náhradných dielov a popredajných služieb.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Novým riaditeľom značky Peugeot na Slovensku sa stal od pondelka Peter Štefula. V tejto funkcii nahradil Zuzanu Karhútovú, ktorá prechádza na pozíciu riaditeľky novej značky z portfólia skupiny Stellantis Leapmotor. Informovalo o tom PR a komunikačné oddelenie značky Peugeot na Slovensku.

Štefula doteraz zastával pozíciu riaditeľa oddelenia náhradných dielov a popredajných služieb pre značky Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep a Eurorepar Car Service. Zmena vo vedení by mala podľa Peugeotu na Slovensku prispieť k ďalšiemu rozvoju značky a posilneniu vzťahov s obchodnými partnermi aj zákazníkmi.
