Novým riaditeľom štátneho podniku Závodisko bude Marián Šurda

Bratislava 20. novembra (TASR) – V stredu (18. 11.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v Bratislave uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Závodisko. Výberová komisia rozhodla o tom, že príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Marián Šurda, ktorý bol na výberovom konaní úspešný. Informovala o tom hovorkyňa MPRV SR Anežka Šrojta Hrdá.



Do druhého kola na post riaditeľa Závodisko, š. p. so sídlom v bratislavskej Petržalke podľa nej postúpili ešte v októbri Marián Šurda a Ján Valtýni. Obaja v stredu absolvovali osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, pričom komisia overila odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.



Uviedla, že výberová komisia na základe celkového hodnotenia rozhodla, že novým riaditeľom štátneho podniku Závodisko bude JUDr. Marián Šurda, ktorý je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prostredie a problematika Závodiska sú mu dôverne známe, keďže v minulosti tu pôsobil. Funkciu vedúceho dostihovej prevádzky vykonával v rokoch 1979 až 1989, kedy sa stal riaditeľom a zostal ním až do roku 2016.



Šrojta Hrdá poznamenala, že dostihový šport má u nás dlhodobú históriu. Prvé dostihy koní sa na Slovensku konali v roku 1814 v dnešných Mojmírovciach a v roku 1826 sa prvé preteky tohto druhu uskutočnili v bratislavskej Petržalke neďaleko dnešného Sadu Janka Kráľa. Z chovateľského hľadiska sú dostihy kontrolou úžitkovosti plemien koní, ktorá sa realizuje výkonnostnými skúškami (dostihmi) u plemien koní (anglický plnokrvník, klusák, príp. arabský kôň a anglický polokrvník).



Dodala, že štátny podnik Závodisko patrí medzi spoločensky významné zariadenia MPRV SR a jeho hlavným cieľom je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch vrátane ďalších vymedzených činností. V roku 1960 sa tu konal prvý dostihový míting a pravidelná prevádzka sa datuje od roku 1979.