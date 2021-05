Novým šéfom bratislavského letiska sa stal Dušan Keketi

Bratislava 27. mája (TASR) - Novým predsedom predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa stal Dušan Keketi. Do funkcie ho vymenoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Keketi, ktorý bol doposiaľ členom predstavenstva, bude zároveň vykonávať aj kompetencie generálneho riaditeľa.



Hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf priblížil, že predsedu predstavenstva bratislavského letiska menuje minister dopravy z členov predstavenstva spoločnosti, ktorí sú v zmysle stanov spoločnosti traja a vyberajú sa na základe výsledkov výberových konaní.



Keketi bol zvolený za člena predstavenstva na základe výberového konania, ktoré úspešne absolvoval v marci tohto roka. "Po odvolaní pána Hambálka bolo potrebné čo najrýchlejšie obsadiť funkciu predsedu predstavenstva. Bez neho nie je možné zabezpečiť bežnú prevádzku spoločnosti. Zároveň sme začali aj s realizáciou procesu výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva," skonštatoval Doležal.



Výberové konanie na členov predstavenstva na bratislavskom letisku bude podľa rezortu dopravy vyhlásené v piatok (28. 5.). Uchádzači môžu podklady k prihláseniu do výberového konania zasielať do 18. júna. Informácia o výberovom konaní bude uverejnená na webovom sídle ministerstva, sociálnych sieťach, ako aj v celoštátnej tlači.



Predchádzajúceho šéfa letiska Mateja Hambálka Doležal odvolal z funkcie pre stratu dôvery, ale aj neuspokojivé vysvetlenie pochybností pri manažérskych rozhodnutiach.