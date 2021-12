Novým šéfom Bundesbank sa stane Joachim Nagel

Frankfurt nad Mohanom 22. decembra (TASR) - Novým šéfom nemeckej centrálnej banky sa stane Joachim Nagel. V stredu jeho vymenovanie schválila spolková vláda.



Nagel, ktorý je skúseným bankárom s väzbami na vládnych sociálnych demokratov, sa postaví do čela Bundesbank 1. januára, keď post prevezme po Jensovi Weidmannovi. V stredu to oznámil hovorca spolkovej vlády Steffen Hebestreit.



Weidmann sa v októbri prekvapivo rozhodol, že na konci tohto roka odíde zo svojho postu, čo je päť rokov pred skončením svojho funkčného obdobia. Podľa viacerých médií a vládnych zdrojov je za tým jeho nesúhlas s výrazne uvoľnenou menovou politikou Európskej centrálnej banky (ECB).



Nagela tento týždeň do funkcie nominovali kancelár Olaf Scholz a spolkový minister financií Christian Lindner. Nagel už pôsobil v Bundesbank do roku 2016, keď prešiel do štátnej rozvojovej banky KfW. V súčasnosti pôsobí v Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) a ako zástupca tejto inštitúcie svoje názory na menovú politiku neprezentuje. Vzhľadom na jeho vystúpenia ako člena vedenia Bundesbank v rokoch 2010 až 2016 sa však dá očakávať, že podobne ako Weidmann bude zastávať tvrdý postoj k inflácii a od bánk aj štátov bude vyžadovať finančnú disciplínu.