Novým šéfom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR je J. Mrva

Bratislava 19. augusta (TASR) – Vláda odvolala z funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Máriu Frindrichovú. Novým šéfom sa stane Ján Mrva. Kabinet v stredu schválil návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Frindrichová bola do funkcie vymenovaná v júli 2012. Mrva by mal nastúpiť do úradu vo štvrtok (20. 8.). Vláda schválila aj funkčný plat predsedu, ktorý by mal byť vo výške 3276 eur mesačne. Paušálna náhrada má predstavovať 1623 eur mesačne.



Mrva je vzdelaním geodet, pracoval na Úrade geodézie, kartografie a katastra, neskôr pôsobil aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Bol tiež 12 rokov starostom mestskej časti Bratislava-Vajnory.



Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda. Za výkon svojej funkcie je zodpovedný vláde SR.