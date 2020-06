Novým šéfom Vodohospodárskej výstavby sa stal V. Kollár

Bratislava 23. júna (TASR) - Novým šéfom Vodohospodárskej výstavby sa stal Vladimír Kollár. V utorok ho na tlačovej konferencii predstavil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Vo výberovom konaní získal 128 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Gibala.



"Hlavnou prioritou hneď po nástupe budú dôsledná analýza všetkých technických a ekonomických procesov, právne a personálne analýzy. Jedným z najdôležitejších bude technický a časový spôsob prebiehajúcich najvyšších tendrov, ako sú realizovateľné, aby nedošlo k potenciálnym škodám," hovorí Kollár.



Viaceré redakcie a niektorí poslanci Národnej rady SR dostali 12. júna e-mail, v ktorom osoba podpísaná ako zamestnanec Vodohospodárskej výstavby označila výberové konanie za "zmanipulovanú frašku". Uviedla tiež, že Kollár bol dopredu vybratým riaditeľom. Minister taktiež registruje maily, ale stojí za transparentnosťou celého procesu. "Možno niektorí z 20 kandidátov siahli po neobvyklých metódach, a možno to boli pracovníci zvnútra podniku, ktorí sa majú čoho obávať, ak majú niečo za ušami," poznamenal.



Budaj od nového vedenia očakáva "ostrú kontrolu doterajších pomerov". "Budeme dôkladne kontrolovať, či aj nový riaditeľ ide do boja proti korupcii a netransparentným situáciám," povedal Budaj. Dodal, že komisiu požiada o zverejnenie dokumentov z výberového konania.



Vo Vodohospodárskej výstavbe sa vykonáva aj rezortný audit. Dôvodom je podozrenie, že verejná súťaž na obstarávanie modernizácie plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo nemusela byť v súlade so zákonom. "Je tam podozrenie, že tam prišlo ku konfliktu záujmov. Je to v rukách vyšetrovateľa. Obávam sa, že vo Vodohospodárskej výstavbe nájdeme aj ďalšie temné kúty," priblížil Budaj.