Novým šéfom Západoslovenskej distribučnej je Radoslav Haluška

Bratislava 15. marca (TASR) - Západoslovenská distribučná (ZSD) má od stredy nového predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa. Je ním Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD). Doterajší predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností Západoslovenskej energetiky (ZSE) a Východoslovenskej energetiky Holding (VSE Holding). V stredu o tom informovala ZSD.



Nový predseda predstavenstva ZSD bude zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie. "Pôsobenie v dvoch distribučných spoločnostiach mi dáva príležitosť stavať na tom pozitívnom, čo v oboch spoločnostiach je, a motivovať kolegov k prehlbovaniu vzájomných synergií. Samozrejme niektoré činnosti sú viazané na infraštruktúru v konkrétnom regióne a tie budeme aj naďalej vykonávať osobitne, ale mnohé činnosti môžeme robiť identicky," uviedol Haluška.



Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností ZSE a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.



Haluška je absolventom odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. V roku 2005 nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby vo VSE a zastával ju až do konca roka 2013. Od roku 2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná do funkcie predsedu predstavenstva a neskôr aj generálneho riaditeľa spoločnosti.