Novým štátnym tajomníkom MH je hovorca trnavskej automobilky P. Švec

Bratislava 28. septembra (TASR) – Vláda v stredu odvolala z funkcií štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva (MH) SR Jána Oravca a Ľubomíra Galeka a zároveň za nového štátneho tajomníka vymenovala Petra Šveca. Ten doteraz pôsobil ako riaditeľ vonkajších vzťahov a hovorca trnavskej automobilky Stellantis.



Odvolanie štátnych tajomníkov avizoval nový minister hospodárstva Karel Hirman už po nástupe do funkcie. S Galekom a Oravcom sa vtedy dohodol, že na svojich postoch zostanú po odchode exministra Richarda Sulíka (SaS) najneskôr do konca septembra.



Švec svoju profesionálnu kariéru začínal v roku 1995 ako redaktor týždenníka Trend, neskôr pôsobil ako hovorca ministerstva financií, riaditeľ marketingu a hovorca predstavenstva Slovenskej sporiteľne a od roku 2003 do roku 2006 ako hovorca spoločnosti Heineken Slovensko. Od roku 2011 do roku 2016 študoval na Fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.