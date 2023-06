Novým štátnym tajomníkom MIRRI pre informatizáciu je Martin Bezek

Bratislava 21. júna (TASR) - Vláda na návrh ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka vymenovala nového štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie. Stal sa ním doterajší riaditeľ odboru vedenia informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Martin Bezek.



"Pre zlepšenie e-Governmentu na Slovensku je kľúčové doručiť už rozbehnuté IT projekty. Mojím cieľom je hlavne zvýšiť spokojnosť občanov s elektronickými službami štátu a to vytvorením prostredia, ktoré bude podporovať agilné riadenie projektov a produktový manažment," povedal Bezek.



Ten pracuje na MIRRI od roku 2017. Do funkcie štátneho tajomníka prišiel z pozície riaditeľa odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy. Na ministerstve viedol tímy zodpovedné za stratégiu štátneho IT, financovanie, monitorovanie a hodnotenie informačných systémov a ďalšie oblasti.



V minulosti pôsobil na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde pracoval šesť rokov ako projektový manažér v tíme zodpovednom za regionálnu stratégiu a proces plánovania, tvorbu projektových zámerov a koordinovanie aktérov regionálneho rozvoja. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.