Novým štátnym tajomníkom rezortu investícií bude Radoslav Štefánek

Bratislava 2. apríla (TASR) - Novým štátnym tajomníkom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa stal Radoslav Štefánek. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka MIRRI, ktorý vláda v stredu schválila.



Štefánek zastával až doposiaľ funkciu generálneho riaditeľa Inšpekcie v sociálnych veciach, ktorá patrí do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. V období rokov 2016 až 2023 pôsobil aj ako riaditeľ úseku služieb v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a od septembra do októbra 2023 zastával post generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).