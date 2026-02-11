< sekcia Ekonomika
Novým štátnym tajomníkom na rezorte investícií bude Martin Katriak
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Novým štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude Martin Katriak, ktorý na tomto poste nahradí Radoslava Štefánka. Vyplýva to návrhu na odvolanie a vymenovanie, ktorý v stredu schválila vláda.
Advokát Katriak je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Pracoval okrem iného na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava, ďalej ako vedúci Kancelárie Súdnej rady SR. Od augusta 2025 pôsobí ako riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
