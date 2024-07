Novým štátnym tajomníkom rezortu práce sa stal Marián Valentovič

Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Vláda vymenovala do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Mariána Valentoviča. Nahradí doterajšieho štátneho tajomníka Branislava Ondruša (Hlas-SD), ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z návrhu rezortu práce, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní schválila vláda.



Valentovič je analytikom v oblasti riadenia a organizácie práce na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, kde dlhoročne pôsobil aj ako generálny riaditeľ. Zastáva aj funkciu generálneho tajomníka v Aliancii sektorových rád.



Taktiež bol expertom v Implementačnej agentúre MPSVR SR, Asociácii priemyselných zväzov a dopravy, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, ako aj na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.