Novým strategickým členom APZD je asociácia udržateľnej energetiky

Bratislava 9. októbra (TASR) - V reakcii na rastúce výzvy v oblasti udržateľnosti a energetickej transformácie, ktorým v súčasnosti čelí slovenský priemysel, sa novým strategickým členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) stala Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI). Nová spolupráca prináša kľúčovú podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a urýchli napredovanie SR k ekologicky udržateľnému priemyslu, uviedla v stredu APZD.



"Na Slovensku máme veľké rezervy v oblasti výstavby veterných elektrární a celkového rozvoja OZE. Do budúcnosti budú práve tieto zdroje základom pre zelený priemysel a ich význam bude neustále rásť. Preto nás teší, že sa k našim členom pridáva SAPI, expert na túto oblasť. Spoločne budeme schopní ešte efektívnejšie podporovať rozvoj udržateľných riešení v priemysle a hľadať nové spôsoby, ako prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov Slovenska," povedal generálny sekretár APZD Andrej Lasz.



Okrem odborných skúseností z oblasti OZE by malo členstvo SAPI prispieť aj k tvorbe stratégií a legislatívnych riešení. SAPI sa pritom snaží byť súčasťou tvorby relevantných stratégií a programov so zámerom vplývať na legislatívne aj podnikateľské prostredie. Cieľom asociácie je okrem iného odstránenie početných bariér, ktoré spomaľujú rozvoj udržateľných projektov, priblížil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Spoločným cieľom oboch asociácií je podporovať zavádzanie opatrení smerujúcich k udržateľnému hospodárstvu a pomáhať formovať politiku, ktorá bude podporovať rozvoj moderného zeleného priemyslu. OZE by mali byť pritom základom tejto premeny, najmä v odvetviach automobilového priemyslu, hutníctva a energeticky náročných sektoroch.