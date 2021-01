Novým viceprezidentom Európskej investičnej banky sa stal Kris Peeters

Brusel/Luxemburg 12. januára (TASR) - Belgický europoslanec, bývalý flámsky premiér a bývalý podpredseda belgickej federálnej vlády zodpovedný za hospodárstvo a zamestnanosť Kris Peeters bol v utorok vymenovaný za nového viceprezidenta Európskej investičnej banky (EIB).



Investičná banka EÚ v správe pre médiá uviedla, že Peeters sa stal viceprezidentom v riadiacom výbore EIB, kde zastupuje krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko) a bude dohliadať na agendu mobility, bezpečnosti a obrany i na investičné operácie v krajinách juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Rada guvernérov EIB vymenovala belgického kresťansko-demokratického politika do tejto funkcie na návrh vlády Belgického kráľovstva a so súhlasom Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva.



"Som poctený, že môžem vstúpiť do Európskej investičnej banky, najmä v okamihu, keď banka urýchľuje nasadenie svojich snáh v oblasti zmierňovania klimatických zmien," uviedol Peeters a vyjadril nádej, že táto angažovanosť tu aj naďalej zostane a EIB bude zároveň aj "klimatickou bankou" EÚ. Okrem jemu pridelenej agendy chce účinne pomáhať aj pri ekonomickom ozdravovaní Európy po koronakríze.



Riadiaci výbor EIB je stálym výkonným orgánom banky - skladá sa z prezidenta a ôsmich viceprezidentov. Členov riadiaceho výboru menuje Rada guvernérov, ktorú vytvárajú ministri hospodárstva a financií 27 členských štátov EÚ. Riadiaci výbor kolektívne dohliada na každodenný chod EIB, ako aj na prípravu a vykonávanie rozhodnutí predstavenstva, najmä pokiaľ ide o poskytovanie pôžičiek a úverové operácie.



Spravodajca TASR Jaromír Novak