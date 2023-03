Novým viceprezidentom Finančnej správy SR je Lukáš Sojka

Bratislava 16. marca (TASR) - Od stredy (15. 3.) je novým viceprezidentom Finančnej správy (FS) SR Lukáš Sojka. Do funkcie ho vymenoval dočasne poverený minister financií Eduard Heger na návrh prezidenta FS Jiřího Žežulku. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa inštitúcie Martina Rybanská.



Viceprezident FS priamo riadi sekciu ekonomiky, informatiky, osobný úrad a odbor účtovania štátnych príjmov. Na tento post nastúpil Sojka po Michalovi Šoltésovi.



Sojka pôsobí vo finančnej správe od októbra 2020, keď nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa sekcie informatiky. Podieľa sa na zefektívňovaní procesov, znižovaní prevádzkových nákladov pre viaceré IT systémy a zároveň zavádza digitalizáciu procesov FS.



V minulosti bol Sojka riaditeľom sekcie informatiky a dátovej politiky na Magistráte hlavného mesta SR. Pôsobil aj ako generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.