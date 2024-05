Novým výkonným riaditeľom Slovenskej bankovej asociácie bude M. Klimek

Bratislava 31. mája (TASR) - Novým výkonným riaditeľom Slovenskej bankovej asociácie (SBA) bude od 1. júla Marcel Klimek. Ako víťaza výberového konania ho do tejto funkcie zvolilo sedemčlenné prezídium SBA. Nahradí v nej Milenu Koreňovú, ktorá požiadala o ukončenie funkcie.



"Nový výkonný riaditeľ Marcel Klimek je renomovaným expertom s dlhoročnými skúsenosťami z vysokých pozícii v bankovníctve, vo finančníctve a verejnej správe. Počas jeho pôsobenia v bankovom sektore, na pozíciách prokuristu, riaditeľa úverových rizík (Bank Austria, HVB Bank, UniCredit Bank) sa podieľal na reštrukturalizáciách veľkých slovenských spoločností, ako sú VSŽ (dnes U.S. Steel), Nafta, Slovnaft a podobne. Rovnako sa významným podielom účastnil na riadení troch bankových fúzií na Slovensku," informovala v piatok SBA.



Asociácia pripomenula, že Klimek zastával významné pozície aj vo verejnej správe. Bol štátnym tajomníkom Ministerstva financií (MF) SR, ale aj predsedom alebo členom dozorných či riadiacich orgánov napríklad v Sociálnej poisťovni, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS), Všeobecnej zdravotnej poisťovni či Fonde ochrany vkladov.



"Milene Koreňovej ďakujem za to, že za takmer desaťročie jej vedenia vybudovala SBA na úroveň profesionálnej organizácie schopnej implementovať enormné množstvo európskej legislatívy, ale aj hájiť záujmy bankového sektora, a tým aj jeho klientov. Som zároveň veľmi rád, že sa nám podarilo získať na pozíciu výkonného riaditeľa SBA tak renomovaného experta, akým je Marcel Klimek," zhodnotil prezident asociácie a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.



"Ďakujem za prejavenú dôveru a verím, že sa nám spoločne a bankovníctvu v SR podarí preplávať prichádzajúcimi náročnými časmi so stabilitou a rastom tak, aby mohli banky podporovať rast slovenskej ekonomiky, domácností a byť tak naďalej pilierom pozitívneho rozvoja našej krajiny," konštatoval Klimek.



Na základe stanov SBA sú prezident a výkonný riaditeľ štatutármi asociácie. Výkonný riaditeľ najmä zastupuje SBA a koná v jej mene a o tejto činnosti informuje prezídium na každom jeho zasadaní. Priebežne riadi prácu zamestnancov SBA a zodpovedá prezídiu za ich činnosť, vydáva interné akty riadenia a je zodpovedný za hospodárenie asociácie.