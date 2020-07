Novým výkonným riaditeľom Slovnaftu sa stal M. Senkovič

Bratislava 17. júla (TASR) - Novým výkonným riaditeľom akciovej spoločnosti Slovnaft sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič. Operatívne riadenie spoločnosti prevzal po Gabrielovi Szabóovi, ktorý odchádza do materskej skupiny MOL, kde bude pôsobiť ako viceprezident pre Downstream. Informoval o tom hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



Zdôraznil, že generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovnaftu zostáva Oszkár Világi, ktorý je zároveň členom predstavenstva skupiny MOL a viceprezidentom skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services. Pod jeho riadenie patrí okrem iného aj sieť 1900 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.



Senkovič nastúpil do spoločnosti Slovnaft v roku 2006 ako hlavný ekonóm zodpovedný za sledovanie vývoja na finančných a komoditných trhoch. Participoval tiež na rôznych podnikateľských aktivitách. Finančným riaditeľom sa stal v júni 2018. Pred nástupom do Slovnaftu pracoval v rokoch 1997 až 2005 na rôznych manažérskych pozíciách investičného bankovníctva v Istrobanke, a bol tiež členom dozornej rady.



Szabó pracuje v Slovnafte od roku 2001. Svoju kariéru odštartoval ako ekonóm útvaru alokácie zdrojov. Neskôr zastával viaceré manažérske pozície v skupine MOL a v roku 2012 sa stal viceprezidentom pre Downstream v Slovnafte. V decembri 2016 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Slovnaftu a od februára 2019 bol zároveň viceprezidentom skupiny MOL pre logistiku.



Vymenovaním za viceprezidenta skupiny MOL pre Downstream Szabó preberá zodpovednosť za riadenie a rozvoj aktivít v rafinériách a petrochemických závodoch v troch krajinách (Slovnaft na Slovensku, MOL v Maďarsku a INA v Chorvátsku), a tiež za distribúciu a predaj rafinérskej a petrochemickej produkcie v 11 krajinách strednej a východnej Európy.



Szabó zostáva v predstavenstve spoločnosti Slovnaft v pozícii podpredsedu a naďalej sa tak bude podieľať na strategickom smerovaní spoločnosti.



Skupina Slovnaft je rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom motorových palív. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR.



Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Je aktívna vo viac ako 40 krajinách. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 9 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 14 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.