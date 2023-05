NPPC zverejnilo výzvu na podporu skladovania produktov prvovýroby

Bratislava 23. mája (TASR) - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako vykonávateľ schémy štátnej pomoci zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Výzva je otvorená od polnoci 23. mája do 2. júna 2023 do 12.00 h. Žiadosť a prílohy sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára a zároveň v listinnej podobe. V rámci tejto výzvy je schválený celkový limit finančných prostriedkov v sume 750.000 eur pre všetkých žiadateľov," uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka.



Pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť na udržanie a podporu poľnohospodárskej prvovýroby, a to formou kompenzácie časti zvýšených nákladov na skladovanie vlastnej produkcie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby alebo časti zvýšených nákladov na skladovanie produkcie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby priamo alebo nepriamo združovaných poľnohospodárskych podnikov.