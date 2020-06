Agrovýbor vykoná poslanecký prieskum Značky kvality SK

Bratislava 9. júna (TASR) – Poslanci Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa na svojom dnešnom rokovaní uzniesli, že v najbližších týždňoch vykonajú dva poslanecké prieskumy, a to v agrorezorte pre Značku kvality SK, ako aj na lesných pozemkoch vo vlastníctve SR, ktoré sú v správe štátnych podnikov SR.



Parlamentný pôdohospodársky výbor podľa slov Patricka Linharta, poslanca výboru za hnutie Sme rodina, vykoná na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poslanecký prieskum z dôvodu financovania a udeľovania Značky kvality SK minulým vedením agrorezortu na základe nejasných kritérií.



"Máme, bohužiaľ, nejaké podozrenia, že príslušná komisia udeľovala označenie Značky kvality SK na základe nejasných skutočností," priblížil poslanec NR SR.



Podľa jeho slov sa poslanecký prieskum pre Značku kvality SK začne "čo najskôr". "Dúfam, že nebude trvať viac ako 90 dní. Máme jasné indície, kde komisia pochybila. Máme veľa vecí, na ktoré sa budeme pýtať," oznámil Linhart. Myšlienka označenia kvalitných slovenských potravín zavedená pri vstupe SR do EÚ je podľa neho dobrá, v budúcnosti by bol za zavedenie tzv. potravinového semafora, a to aj pri predaji na trhoviskách.



Druhý poslanecký prieskum Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa uskutoční na lesných pozemkoch vo vlastníctve SR, ktoré sú v správe štátnych podnikov SR. Poslanci výboru plánujú požiadať o písomné stanoviská MPRV SR, ako aj Ministerstvo životného prostredia SR a chcú následne pozvať na rokovanie pôdohospodárskeho výboru aj príslušných rezortných ministrov.