NR SR: Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa posilnia

Bratislava 27. septembra (TASR) - Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa posilnia. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 108 zo 145 prítomných poslancov. O právnej norme parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť by mala nadobudnúť dňom vyhlásenia.



"Účelom návrhu zákona je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu," uviedol rezort hospodárstva.



Novela zákona zahŕňa rozšírenie súčasného konceptu stavu núdze v elektroenergetike o situáciu, keď cena veľkoobchodných energetických produktov na trhoch s energiou dosahuje po dlhší čas veľmi vysoké hodnoty. Tie majú za následok cenovú nedostupnosť elektriny pre odberateľov a súčasne vyvolajú ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia a života veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území.



Stav núdze bude podľa novely zákona môcť v tomto prípade vyhlásiť len vláda na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá bude súčasne oprávnená rozhodovať o uložení opatrení. Tie nariadi MH SR vyhláškou.



Právna norma hovorí tiež o katalógu opatrení, ktoré bude možné uložiť a nariadiť. Týkajú sa obmedzenia medzioblastnej kapacity na cezhraničné obchodovanie s elektrinou, ako aj využitia výrobných kapacít domácich zariadení na výrobu elektriny na účely dodávky elektriny koncovým odberateľom za určené ceny. Rovnaký mechanizmus je navrhnutý aj v plynárenstve.



Vzhľadom na to, že v situácii núdzového stavu bude ceny určovať vláda nariadením, novela zákona upravuje aj výnimku z bežnej cenovej regulácie. Cena určená vládou tak vylučuje použitie ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga, sa súčasne zavedie časové obmedzenie trvania stavu núdze na 180 dní s možnosťou aj opakovaného predĺženia. Zavádza sa tiež kontrola vlády, konkrétne prostredníctvom nevyhnutnosti schváliť predĺženie trvania stavu núdze parlamentom.



Povinnosť dodávok plynu určeným odberateľom za stanovené ceny v čase núdze sa zároveň nebude vzťahovať na strategické zásoby iných štátov uložené v zásobníkoch na území Slovenska. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu zo spoločnej správy z výborov NRSR, ktorý plénum tiež schválilo. Rovnako sa táto povinnosť nebude vzťahovať ani na základnú náplň zásobníka.