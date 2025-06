Poslanci nechválili uznesenie k odchodu mladých Slovákov do zahraničia

Bratislava 18. júna (TASR) - Vláda nebude musieť predložiť Národnej rade (NR) SR návrhy opatrení k zamedzeniu odchodu Slovákov do zahraničia. Poslanci NR SR v stredu neschválili uznesenie k odchodu mladých ľudí do zahraničia z dielne opozičných poslancov z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.



Predkladatelia vyčíslili, že odchod každého mladého človeka, ktorý sa rozhodne pre dlhodobý život v zahraničí, má negatívny vplyv na ekonomiku Slovenska vo výške 2,8 milióna eur. V posledných dvoch desaťročiach odišlo z krajiny vyše 300.000 ľudí, z čoho veľkú časť tvorili mladí ľudia.



Opoziční poslanci zároveň odsúdili vyjadrenia a postoje vládnych predstaviteľov, ktorí opakovane zosmiešňujú a útočia na mladú generáciu, pričom ich vyzvali, aby sa zdržali takýchto prejavov a riešili aktuálnu situáciu s rastúcim odchodom Slovákov do zahraničia.



„Posmešné, znevažujúce či dokonca urážlivé komentáre a verejne prezentované postoje verejných činiteľov namierené voči mladým ľuďom sa tiež pričiňujú o to, že mladý človek stráca motiváciu vytvárať hodnoty v takejto atmosfére krajiny. V zlej spoločenskej atmosfére je omnoho náchylnejší rozhodnúť sa pre život v zahraničí,“ dodali predkladatelia.