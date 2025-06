NR SR neposunula návrh na zníženie byrokratickej záťaže do 2. čítania

Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania návrh novely zákona o e-Governmente z dielne opozičného PS, ktorého cieľom bolo znížiť byrokratickú záťaž.



Zámerom novely bolo umožniť subjektom mimo verejnej správy, ako napríklad bankám či poisťovniam, overovať si skutočnosti zo štátnych evidencií spôsobom použiteľným na právne úkony. Tým sa mala podľa predkladateľa Jána Hargaša (PS) odstrániť potreba, aby občania a podnikatelia predkladali napríklad výpisy z registra trestov či listy vlastníctva, ak sú už tieto údaje k dispozícii štátu.



V dôvodovej správe poukázal na to, že štát prostredníctvom e-Governmentu disponuje technickými prostriedkami, ktoré by mohli byť využité aj mimo verejnej správy, pričom by sa zachovala ochrana osobných údajov. Návrh počítal s tým, že prístup k údajom by bol umožnený len po udelení výslovného súhlasu dotknutej osoby a iba za účelom konkrétneho právneho úkonu.