NR SR neposunula zníženie daní na benzín a naftu do 2. čítania

Bratislava 18. júna (TASR) - Dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebnej dane na benzín a naftu bolo cieľom dvoch návrhov, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič. Poslanci ich však v utorok neposunuli do druhého čítania.



Novelou zákona o DPH sa mala na dočasné obdobie 1,5 roka, od 1. júla 2024 do 31. decembra 2025, zaviesť znížená daň z pridanej hodnoty na benzín a naftu na úrovni 8 %. "Navrhovaná zmena znamená zníženie nákladov pre občanov, keďže v dobe opätovného zvyšovania cien pohonných hmôt občanom rastú životné náklady. Zníženie DPH je dočasným opatrením a pomôže širokým vrstvám obyvateľstva," uviedol predkladateľ.



Pomôcť zmierniť dopady rastúcich cien pohonných látok mala podľa Viskupiča aj novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Na rovnaké 1,5-ročné prechodné obdobie sa ňou mala znížiť spotrebná daň z bezolovnatého motorového benzínu zo súčasných 514 eur/1000 litrov na 359 eur/1000 l a spotrebná daň z nafty z 368 eur/1000 l na 330 eur/1000 l. V obidvoch prípadoch by išlo o minimálne hodnoty povolené príslušnou európskou smernicou.