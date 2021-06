NR SR: Novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa presúva

Bratislava 29. júna (TASR) – Vládny návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa opätovne presúva. Prerokovať by ho poslanci mali až na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Písomne o to požiadal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Plénum to v utorok schválilo na návrh štyroch poslaneckých klubov.



Novela zákona, ktorá je už v druhom čítaní, sa už presúvala viackrát. Rokovanie o nej poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. Koaličná SaS ešte vlani v decembri avizovala, že trvá na tom, aby sa do novely zákona premietla daňová brzda. Bez toho podľa poslanca a šéfa parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) nebude strana hlasovať za návrh. Premiér Eduard Heger (OĽANO) však tvrdí, že novelizácia zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá by priniesla napríklad výdavkové limity, by sa nemala spájať s daňovou brzdou.



Zmeny v zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy a z toho dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma.