NR SR odmietla návrh PS o prideľovaní ubytovania v domovoch dôchodcov

Bratislava 18. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh opozičných poslancov Mareka Lackoviča a Jany Hanuliakovej (PS) na novelizáciu zákonov o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní. Ich cieľom bolo zabezpečiť spravodlivejšie prideľovanie voľných ubytovacích kapacít v domovoch dôchodcov.



Opoziční poslanci chceli, aby domovy dôchodcov pravidelne zverejňovali na svojich webových stránkach aktualizovanú evidenciu žiadateľov o ubytovanie. Podľa nich sa návrhom zákona malo zabezpečiť rovnomernejšie rozdelenie čakateľov do domovov dôchodcov. Seniori by tak mali k dispozícii verejný zoznam čakateľov, ktorý by im pomohol pri výbere domova dôchodcov, a to najmä z dôvodu ich obsadenia.



Zvýšiť sa mala najmä miera transparentnosti pri obsadzovaní voľných miest v domovoch dôchodcov v rámci obcí, miest a samosprávnych krajov.