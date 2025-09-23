< sekcia Ekonomika
NR SR odmietla opozičný návrh, ktorý by umožnil mladistvým podnikať
Cieľom bolo vytvoriť právny rámec, ktorý by umožnil osobám starším ako 16 rokov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať podnikateľskú činnosť.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Úpravu, ktorá mala vytvoriť priestor pre podnikanie osobám mladším ako 18 rokov, neposunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania. Cieľom bolo vytvoriť právny rámec, ktorý by umožnil osobám starším ako 16 rokov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať podnikateľskú činnosť. Návrh predložili poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
Úprava mala podľa predkladateľov posilniť samostatnosť, zodpovednosť a ekonomickú aktivitu tejto skupiny obyvateľstva, pričom by bola zároveň zabezpečená primeraná právna ochrana prostredníctvom dohľadu zákonného zástupcu a súdu. Inšpirovaná bola najmä právnou úpravou v Českej republike, kde je umožnené mladistvým podnikať už od roku 2014.
„Živnostenský zákon v súčasnosti určuje všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami, a to dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Mladiství v súčasnosti môžu prevádzkovať živnosť so súhlasom súdu, ak to navrhne ich zákonný zástupca. Maloletý však nemôže konať vo vlastnom mene, činnosť vykonáva jeho zákonný zástupca, taktiež nie je vyriešená ani funkcia konateľa v prípade záujmu o založenie obchodnej spoločnosti,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe. Podmienky sú podľa PS obmedzujúce aj v prípade zakladania obchodnej spoločnosti.
Predkladatelia chceli zároveň ustanoviť, že mladistvý nesmie podnikať v oblastiach, ktoré predstavujú zvýšené riziko zneužitia alebo sú v rozpore s verejným poriadkom a morálkou, ako napríklad predaj a distribúcia alkoholu, tabakových výrobkov, liekov, hazardných hier, predaj a prenájom nehnuteľností, či obchodovanie s nástrojmi finančného trhu.
Úprava mala podľa predkladateľov posilniť samostatnosť, zodpovednosť a ekonomickú aktivitu tejto skupiny obyvateľstva, pričom by bola zároveň zabezpečená primeraná právna ochrana prostredníctvom dohľadu zákonného zástupcu a súdu. Inšpirovaná bola najmä právnou úpravou v Českej republike, kde je umožnené mladistvým podnikať už od roku 2014.
„Živnostenský zákon v súčasnosti určuje všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami, a to dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Mladiství v súčasnosti môžu prevádzkovať živnosť so súhlasom súdu, ak to navrhne ich zákonný zástupca. Maloletý však nemôže konať vo vlastnom mene, činnosť vykonáva jeho zákonný zástupca, taktiež nie je vyriešená ani funkcia konateľa v prípade záujmu o založenie obchodnej spoločnosti,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe. Podmienky sú podľa PS obmedzujúce aj v prípade zakladania obchodnej spoločnosti.
Predkladatelia chceli zároveň ustanoviť, že mladistvý nesmie podnikať v oblastiach, ktoré predstavujú zvýšené riziko zneužitia alebo sú v rozpore s verejným poriadkom a morálkou, ako napríklad predaj a distribúcia alkoholu, tabakových výrobkov, liekov, hazardných hier, predaj a prenájom nehnuteľností, či obchodovanie s nástrojmi finančného trhu.