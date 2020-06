Organizačná štruktúra Slovenského pozemkového fondu sa má zmeniť

Bratislava 9. júna (TASR) - Organizačná štruktúra Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa zmení, čo bude spojené aj s prepúšťaním niektorých pracovníkov fondu. Uviedla to dnes pred poslancami - členmi Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie generálna riaditeľka SPF Gabriela Bartošová pri predstavovaní koncepcie rozvoja pozemkového fondu pod jej vedením.



"Zmeny sú v plnom behu. Niektorí ľudia prídu o prácu," oznámila Bartošová. Pozemkový fond podľa nej za uplynulé roky zamestnancov len prijímal, čím sa do jeho stavu dostali aj málo schopní pracovníci.



Bartošová pripomenula, že v súčasnosti má fond 22 regionálnych odborov a príslušný počet riaditeľov. Organizačná zmena má podľa jej slov zaviesť do organizačnej štruktúry tzv. strediská (centrá), ako aj tzv. satelity.



Dodala, že princípom jej koncepcie, ako už avizovala, bude nulová tolerancia ku korupcii, nulová tolerancia ku klientelizmu, ako aj zrýchlenie procesov v organizácii.



Bartošová mala pre poslancov pôdohospodárskeho výboru pripraviť v písomnej forme odpovede na "riešenie aktuálnych otázok na Slovenskom pozemkovom fonde". Keďže poslancom odpovede zo SPF doručili len "päť minút" pred rokovaním výboru, výbor sa uzniesol, že diskusiou o položených otázkach sa bude zaoberať na svojom najbližšom rokovaní.