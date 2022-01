Pôdohospodársky výbor žiada o prehodnotenie výšky DPH na potraviny

Bratislava 25. januára (TASR) - Pôdohospodársky výbor parlamentu žiada rezort pôdohospodárstva a financií prehodnotiť výšku dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny a služby gastrosektora. Vyplynulo to okrem iného z utorkového popoludňajšieho rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



"Výbor žiada v návrhu uznesenia ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo financií o prehodnotenie výšky DPH na úroveň 5 % na základné potraviny a pre gastrosektor a následne žiada predložiť úpravu zákona 222 z roku 2004 (o DPH) v skrátenom legislatívnom konaní," povedal predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Uznesenie bolo podľa neho prítomnými členmi výboru jednomyseľne schválené.



Takúto formu komunikácie s rezortmi zdôvodnil Karahuta tým, že štandardnou formou legislatívneho postupu by sa prípadná úprava DPH uviedla do života niekedy v júni, čo je podľa jeho slov neskoro. "Preto aj takáto požiadavka na ministerstvo financií a ministerstvo pôdohospodárstva, aby urobili analýzu situácie," priblížil predseda agrovýboru.



Poznamenal, že na MPRV sa už na analýze intenzívne pracuje. Podčiarkol, že je potrebné riešiť situáciu s rastúcimi cenami potravín a reagovať na opatrenia, ktoré v tejto oblasti robia vlády okolitých krajín, najmä v Poľsku.



Upozornil, že ak nebude SR reagovať na zníženie DPH na potraviny v Poľsku, tak hrozí, že sa na Slovensku posilní takzvaná nákupná turistika smerom do Poľska. "To môže spôsobiť výpadky v maloobchodnom predaji potravín na Slovensku," podčiarkol Karahuta s tým, že Slováci budú zároveň svojimi nákupmi podporovať poľský štátny rozpočet a nie slovenský.