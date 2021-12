Príspevok pre seniorov za očkovanie prešiel do druhého čítania

Bratislava 7. decembra (TASR) – Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať finančný príspevok. Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Hovorí o poukazoch v hodnote 500 eur na použitie v hoteloch, reštauráciách či vo vybraných službách. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) však už avizoval kompromisnú úpravu, podľa ktorej majú seniori získať 300 eur na ľubovoľné použitie v hotovosti po očkovaní treťou dávkou.



Plénum rokuje o návrhu zákona v tzv. zrýchlenom režime. Pôvodný návrh poukazov v hodnote 500 eur, ktoré by seniori mohli využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby, kritizovala koaličná SaS aj opozícia. Matovič preto v utorok predstavil kompromisný návrh 300 eur vyplácaných v hotovosti pri tretej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tieto peniaze by seniori mohli použiť na ľubovoľný účel. Motivačný príspevok by mohli dostať aj pri očkovaní prvou dávkou.



Ľudia nad 60 rokov by podľa kompromisného návrhu, ak sú už zaočkovaní treťou dávkou, mohli dostať 300 eur. Ak je niekto zaočkovaný druhou dávkou vakcíny, 300 eur dostane potom, ako sa zaočkuje treťou dávkou. Ak niekto má prvú dávku a absolvuje druhú do Vianoc, získal by 200 eur v hotovosti. Príspevok 200 eur by mali získať aj tí, ktorí sa do 24. decembra minimálne zaregistrujú a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.



V prípade pôvodného návrhu 500-eurových poukazov Ministerstvo financií (MF) SR očakáva negatívny vplyv na štátny rozpočet vo výške 500 miliónov eur. I keď ide približne o 1,2 milióna občanov, rezort neočakáva 100-percentnú účasť na očkovaní. Na poukaz by mali nárok obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktorí vek 60 rokov dovŕšia do konca tohto roka. Podmienkou na získanie poukazu by malo byť zaočkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Nárok na poukaz by podľa pôvodného návrhu mal vzniknúť osobám, ktoré očkovanie prvou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvujú v období od 25. novembra do 24. decembra, alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovali a zaočkujú sa do 15. januára 2022.



Druhou skupinou podľa pôvodného návrhu sú seniori, ktorí dostanú posilňovaciu dávku vakcíny do 24. decembra alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovali, ak absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka. Treťou skupinou s nárokom na poukaz by mali byť obyvatelia zaočkovaní posilňovacou dávkou do 30. júna 2022. Podmienkou však je, že očkovanie druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvujú do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku absolvujú do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou.