NR SR pristúpila k opatreniam pri šetrení pre nárast cien elektriny

Bratislava 15. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR pristúpila k niekoľkým opatreniam v súvislosti s nárastom cien energií. Kancelária NR SR vypla napríklad klimatizáciu v priestoroch kancelárií poslancov, nevylúčila aj ďalšie opatrenia. Novinárom to potvrdil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).



"Bohužiaľ, za päť mesiacov sme spotrebovali balík financií na celý rok. Elektrika niekoľkonásobne stúpla," povedal Kollár s tým, že začínajú enormne šetriť. Aj preto mali pristúpiť ku krokom, ako vypnutie klimatizácie v kanceláriách poslancov. "Keď to pôjde takto ďalej, tak asi jedného dňa vypneme klimatizáciu aj v pléne, potom vypneme svetlo. Žiadosť sme dali na Ministerstvo financií (MF) SR," povedal.



Šéf parlamentu však verí, že dôjde k zvýšeniu rozpočtu o navýšenie cien elektrickej energie. Zatiaľ podľa jeho slov nemajú dohodu, preto musia robiť takéto opatrenia. Podotkol, že ak nič neurobia a ani sa im nezvýši rozpočet, napokon vypnú od energií Národnú radu SR samotné elektrárne.



Podľa informácií TASR poslanci už dostali od vedenia NR SR e-mail o tom, že vzhľadom na nedofinancovanie prevádzkových nákladov kancelárie pre rok 2022, čo má byť spôsobené najmä nárastom cien energií, museli pristúpiť k viacerým úsporným opatreniam. Dôsledkom má byť zníženie štandardu prevádzky parlamentu. Medzi inými opatreniami ide o odstavenie klimatizácie v priestoroch na Západnej terase, kde sú kancelárie poslancov.



Vedenie poslancov informuje, že o riešení situácie rokuje s rezortom financií niekoľko týždňov, no zo strany ministerstva zatiaľ nebolo rozhodnuté. Ak sa situácia nevyrieši, hovorí kancelária aj o ďalších obmedzeniach prevádzky. Tie už však zrejme budú mať dosah aj na samotný priebeh schôdzí výborov i pléna NR SR.