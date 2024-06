NR SR schválila predĺženie odvodových úľav pre poľnohospodárov

Bratislava 19. júna (TASR) - Odvodové úľavy pre poľnohospodárov sa predĺžia do konca tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Právnu normu prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Obsahom novely je predĺženie obdobia, počas ktorého si zamestnávatelia v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva môžu uplatniť odvodové úľavy, aj na druhý polrok 2024. Od 1. júla sa však už nebudú vzťahovať na výrobcov potravín.



Úľava sa vzťahuje na zárobky do 750 eur, teda aktuálnej výšky minimálnej mzdy. Zamestnávatelia do tejto sumy za svojich pracovníkov nemusia platiť nemocenské, starobné alebo invalidné poistenie. Do odvodových úľav patrí aj poistenie v nezamestnanosti či poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Nad sumu 750 eur už odvodové úľavy nebudú.



Poslanci k novele schválili aj viaceré pozmeňovacie návrhy z výborov. Okrem už v súčasnosti platnej minimálnej sumy 13. dôchodku 300 eur sa po novom stanoví aj jeho maximálna výška. Tá bude určená ako priemerná mesačná suma starobného dôchodku za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na 13. dôchodok.



Za účelom eliminácie rizika ohrozenia činnosti zdravotníckych zariadení získa Sociálna poisťovňa (SP) oprávnenie postúpiť pohľadávky na penále a pokuty voči týmto zariadeniam, súvisiace s návrhom ich finančnej stabilizácie z roku 2022, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu. Postúpením pohľadávky zaniká právo SP vymáhať tieto pohľadávky. Štátna právnická osoba môže nakladať s týmito pohľadávkami aj inak, ako ich vymáhať.



Európska komisia ešte minulý rok v novembri schválila dočasné uplatňovanie odvodových úľav do 30. júna 2024. Po rokovaniach z marca 2024 sa komisia rozhodla predĺžiť toto obdobie do konca tohto roka. Zároveň dodala, že poľnohospodári a rybári by mali dostať odvodové úľavy aj vzhľadom na súčasný stav krízy v týchto odvetviach.