NR SR schválila úpravu podmienok uvedenia stavebných výrobkov na trh
Novela zákona nadobudne účinnosť od 8. januára 2026, niektoré ustanovenia potom od 8. januára 2028.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Podmienky uvedenia stavebných výrobkov na domáci trh sa zmenia. Dôvodom je zosúladenie platnej legislatívy s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z novembra 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá uvádzania stavebných výrobkov na trh. Vyplýva to z novely zákona o stavebných výrobkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Novela zároveň upravuje podmienky uvádzania na domáci trh tých stavebných výrobkov, ktoré patria do neharmonizovanej sféry.
Pôvodné nariadenie EÚ z roku 2011 bude ešte platiť pre režim uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa harmonizovaných noriem a európskych technických posúdení vydaných pred 8. januárom 2025, a to až do ich nahradenia novými harmonizovanými normami a delegovanými aktmi Komisie.
Ministerstvo dopravy (MD) SR uviedlo, že keďže do roku 2040 bude platiť dvojaký režim uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa uvedených nariadení, je potrebné túto skutočnosť premietnuť aj do neharmonizovanej (národnej) sféry uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike.
Úprava tohto právneho režimu nebude mať podľa rezortu nepriaznivý vplyv na podnikateľov v oblasti výroby, distribúcie a používania stavebných výrobkov, pretože sa zásadným spôsobom nemenia požiadavky na ich správanie. Novela má takisto posilniť postavenie orgánu dohľadu nad trhom so stavebnými výrobkami, pričom dôjsť má k zmene správneho orgánu z MD na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
