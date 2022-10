Sociálny výbor petíciu Jednoty dôchodcov prerokoval a vzal na vedomie

Bratislava 27. októbra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci vo štvrtok prerokoval a vzal na vedomie petíciu Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) s názvom "Aj seniori chcú dôstojne žiť", za účasti predsedu JDS Michala Kotiana.



Sociálny výbor parlamentu schválil uznesenie, podľa ktorého "poslanci NR SR svoje stanovisko k požiadavkám uvedeným v petícii vyjadria pri rokovaní vo vecne príslušnom návrhu zákona v rámci legislatívneho procesu v NR SR".



Požiadavky uvedené v petícii sa podľa Kotiana veľmi "silno dotýkajú dôchodcov" na Slovensku. "Je treba dôchodky nastaviť tak, aby človek (dôchodca) mohol aspoň dôstojne žiť, aby mal na zaplatenie základných vecí. Dôchodcovi nemá v rodine kto dať peniaze, ako je to v prípade detí," povedal okrem iného na rokovaní parlamentného sociálneho výboru Kotian.



JDS petíciu odovzdala 13. septembra predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina). Požiadavky zahŕňajú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca tohto roka, rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov či výplatu 14. dôchodku v novembri.



Seniori okrem iného v petícii žiadajú aj schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku, zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50 na 100 eur a nulové doplatky na lieky pre každého seniora, a to na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká. Dôchodcovia odovzdali petíciu s viac ako 180.000 podpismi.