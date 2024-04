Poslanci súhlasia s ukončením investičnej dohody s Nórskom

Bratislava 24. apríla (TASR) - Platnosť dohody medzi Slovenskom a Nórskom o vzájomnej podpore a ochrane investícií sa ukončí vzájomnou dohodou. Súhlasili s tým v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Dohoda upravuje ukončenie investičnej dohody, úpravu nárokov uplatnených na základe investičnej dohody v ukončených a nových arbitrážach, práva a povinnosti investorov a zmluvných strán v prebiehajúcich arbitrážach," priblížilo v materiáli ministerstvo financií.



Nórske kráľovstvo sa rozhodlo ukončiť všetky dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií s ostatnými členskými štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom preferuje uzavretie dohôd o ukončení. Reagovalo tak na nedávny vývoj v EÚ ohľadom investičných dohôd, najmä na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v spore Slovenská republika proti Achmea B.V. a Dohodu o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie z roku 2020.



Nórske kráľovstvo navrhlo Slovenskej republike ukončenie vzájomnej investičnej dohody v septembri 2021, a to uzavretím dohody o ukončení platnosti formou výmeny verbálnych nót. V prípade, že by sa nedosiahla vzájomná dohoda, platnosť investičnej dohody by Nórsko jednostranne ukončilo k 16. septembru 2023. Táto lehota bola neskôr predĺžená.