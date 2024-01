NR SR: Voči štatutárom Slovensko IT by sa mala vyvodiť zodpovednosť

Bratislava 30. januára (TASR) - Voči štatutárnym zástupcom akciovej spoločnosti Slovensko IT, ktorí ju viedli v rokoch 2020 až 2023, by sa mala vyvodiť zodpovednosť. Vyplynulo to v utorok z uznesenia na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktorý prerokoval "Správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 - preverenie výsledkov činností Slovensko IT". Za uznesenie hlasovalo osem parlamentných poslancov výboru.



"Najzásadnejším zistením kontroly bolo, že keď sa rozhodlo o založení spoločností v roku 2020, tak nebol urobený žiaden podnikateľský zámer, ako bude spoločnosť schopná vyplniť medzeru na IT trhu," priblížil na rokovaní výboru niektoré zo zistení predseda NKÚ Ľubomír Andrássy.



Od založenia počas prvých ôsmich mesiacov existencie nemala podľa jeho slov akciová spoločnosť Slovensko IT ani jednu zákazku, hoci v nej bolo zamestnaných približne 90 zamestnancov, ktorí nemali žiadne pracovné aktivity. "Za obdobie troch rokov, ktoré sme kontrolovali, a to od roku 2020 do roku 2023, bola vyťaženosť zamestnancov niekde na úrovni 45 %," uviedol ďalšie zistenia predseda NKÚ.



"My odstupujeme zistenia orgánom činným v trestnom konaní a oni už na základe svojich postupov a kompetencií musia vedieť posúdiť, že ktorá osoba je zodpovedná," povedal Andrassy.



"Našli sme (v Slovensko IT, pozn. TASR) aj takú úroveň, kde by zistenia mohli mať aj trestnoprávnu doložku v sebe. Aktuálne zistenia však analyzujeme," doplnil na rokovaní výboru štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ivan Ivančin.



Hospodársky výbor NR SR okrem správy NKÚ o akciovej spoločnosti Slovensko IT, prerokoval aj správu NKÚ o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov. Rokoval taktiež o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o regionálnej investičnej pomoci, o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj o novele zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, či o novele zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.