NR SR vrátila na dopracovanie návrh o odpustení pohľadávok samosprávam

Bratislava 11. novembra (TASR) – Národná rada (NR) SR vo štvrtok vrátila na dopracovanie novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil nezaradený poslanec Jozef Šimko. Navrhuje, aby štát odpustil samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vzťahovalo by sa to len na pohľadávky, ktoré vznikli z udelených pokút v súvislosti s nadobúdaním nájomných bytov, respektíve súvisiacej vybavenosti.



Predkladateľ navrhoval stanoviť podmienky, za ktorých je možné samosprávam odpustiť pohľadávky, ktoré voči nim eviduje štát z titulu právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní. "Vzniknutou situáciou sú dotknutí aj dobromyseľní užívatelia sociálnych nájomných bytov, keďže v dôsledku vyhlásenia neplatnosti zmluvy medzi samosprávou a zhotoviteľom môžu prísť o strechu nad hlavou," uvádza sa v dôvodovej správe.



Zaviesť sa podľa návrhu malo aj časové obmedzenie, odpustila by sa teda len tá pohľadávka štátu voči samospráve, ktorá vnikla ako dôsledok konania samosprávy v období od 1. januára 2016 do 31. augusta 2021. "Ak nejaká samospráva bude uskutočňovať obstarávanie nájomných bytov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a poruší pri tom zákon o verejnom obstarávaní, návrh zákona sa na pohľadávku štátu vzniknutú z takto udelenej pokuty vzťahovať nebude a samospráva ju bude musieť zaplatiť," konštatoval poslanec v dôvodovej správe.