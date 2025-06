Poslanci vzali na vedomie správu o hospodárení NBS za minulý rok

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali v stredu na vedomie Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska (NBS) za rok 2024. Banka za minulý rok vykázala nulový hospodársky výsledok.



„Menovopolitické portfólio banky bolo ku koncu roka 2024 v objeme 39 miliárd eur s dominantným zastúpením cenných papierov. Neoddeliteľnou súčasťou portfólia sú aj cenné papiere emitované vládou SR. Ich celková držba na úrovni Eurosystému dosiahla ku koncu roka 24 miliárd eur, z toho v portfóliu NBS bolo 18 miliárd eur. Formou zrážkovej dane z výnosov z týchto dlhopisov prispela NBS do štátneho rozpočtu v roku 2024 sumou 16 miliónov eur,“ uviedla banka v správe.



Centrálna banka vykázala vlani zo správy investičných rezerv zisk v hodnote 15 miliónov eur. Celkovo však NBS vykázala z finančných činností za minulý rok stratu vo výške 295 miliónov eur. Prevádzkové náklady banky dosiahli 127 miliónov eur, pričom na ich rast mal vplyv najmä zvýšený počet zamestnancov v súvislosti s novými zákonnými úlohami NBS. Tie sa týkali oblasti dohľadu nad kryptoaktívami a povinnosťami vyplývajúcimi z prijatých európskych regulácií.



„Z výkonu menovej politiky vykázala banka za rok 2024 stratu 293 miliónov eur. Práve pod výsledok z menovej politiky sa úroková nerovnováha prejavuje najviac. To je hlavný dôvod tejto straty. Vysoké náklady priniesla banke taktiež emisia bankoviek. V roku 2024 dosiahli úroveň 387 miliónov eur, čo znamenalo medziročný nárast o 88 miliónov eur. Je vysoká pravdepodobnosť, že tento nadmerný dopyt po hotovosti zapríčiňuje práve geografická poloha Slovenska, ktorá nás v časoch spoločenskej a ekonomickej neistoty dostáva do pozície vhodného zdroja rezervnej meny,“ dodala banka.



Poslanci NR SR vzali tiež na vedomie Správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2023, ktorú doteraz nestihli prerokovať.