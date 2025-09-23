< sekcia Ekonomika
NRSR: 15. september má nahradiť 6. január ako sviatok bez voľna
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september. Celkový počet sviatkov, počas ktorých sa bude pracovať, by sa zmeniť nemal. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok počas rozpravy k balíku konsolidačných opatrení v Národnej rade (NR) SR predstavil koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD).
Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka, vláda takto plánuje získať dodatočné peniaze do rozpočtu. Vládny návrh zákona, o ktorom rokuje parlament, navrhoval dočasné zrušenie dňa pracovného pokoja 1. januára a 8. mája a trvalé zrušenie 17. novembra. O konečnej podobe právnej normy rozhodnú poslanci v najbližších dňoch, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.
Zámerom predstavenej zmeny je podľa Karasa ponechanie rusínskych Vianoc a sviatku Troch kráľov, teda 6. januára ako dňa pracovného pokoja. „Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť legislatívu so spoločenskou realitou, rešpektovať kultúrne a kresťanské tradície a zároveň zohľadniť pripomienky občanov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnostnej menšine. Prijatím tohto návrhu dávame jasný signál, že si vážime rozmanitosť a kultúrne dedičstvo všetkých národnostných skupín žijúcich na Slovensku a kresťanskú tradíciu,“ vysvetlil koaličný poslanec.
