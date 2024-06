Hlina: Takáč má vysvetliť pochybnosti okolo ťažby dreva na Horehroní

Bratislava 12. júna (TASR) - Okolo obstarávania ťažby kalamitného dreva na Horehroní sú viaceré pochybnosti. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) by ich mal prísť vysvetliť na parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec opozičnej SaS Alojz Hlina.



Štátne Lesy SR podľa neho zadali ťažbu kalamitného dreva v tejto oblasti priamym rokovaním trom firmám, a to za relatívne vysokú sumu okolo 11,5 milióna eur. "Celé to zadanie prebiehalo takým spôsobom, že boli určené tri celky a v tých troch celkoch medzi sebou dávali ponuku tie isté firmy. Je zrejmé, že sa podelili, lebo každá jedna z tých troch firiem vyhrala jeden celok," priblížil Hlina. Má preto podozrenie z ich možného kartelu alebo tichej dohody.



Druhá pochybnosť podľa opozičného poslanca vzniká ohľadom ceny, ktorá je na slovenské pomery vysoká a nespravodlivá. Kým za bežných okolností ten, kto ťaží drevo pomocou koní, dostane za kubík 15 až 17 eur, pri kritizovanom priamom zadaní vychádza cena na viac ako 30 eur, vyčíslil Hlina. Ide pritom podľa neho o jednoduchšiu, mechanizovanú ťažbu, na čom by sa malo naopak ušetriť.



"Na návrh opozície výbor schválil, že bude predvolaný minister pôdohospodárstva, aby vysvetlil, ako prebiehalo zadávanie týchto ťažobných zákazok v štátnych lesoch. Je o čom rozprávať a je čo vysvetľovať, ak chceme byť féroví voči tým ľuďom, ktorí naozaj ťažko robia," dodal opozičný poslanec s tým, že ak sa preukážu pochybenia, mali by byť z toho vyvodené aj dôsledky.