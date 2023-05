NRSR: Agrodotácie a štátne pomoci by mali mať nový právny základ

Bratislava 9. mája (TASR) - Agrodotácie a štátne pomoci by mali mať nový právny základ. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je, pokiaľ ide o poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, vytvoriť nový právny základ pre poskytovanie dotácie. Pokiaľ ide o poskytovanie pomoci, cieľom návrhu zákona je nadviazať na existujúci všeobecný vnútroštátny právny základ poskytovania pomoci a ten doplniť o ustanovenia špecifické pre poskytovanie pomoci ministerstvom pôdohospodárstva," spresnil agrorezort.



Potreba vypracovať návrh zákona vyplýva z odporúčaní kontrolných orgánov a z poznatkov získaných z aplikačnej praxe pri poskytovaní štátnej pomoci a minimálnej pomoci a dotácií, ktoré sa neposkytujú v rámci pomoci, v pôsobnosti MPRV.



Ministerstvo dodalo, že návrh okrem iného v oblasti poskytovania pomoci umožní prostredníctvom schém pomoci pokryť široký rozsah účelov pomoci a podmienok jej poskytovania ustanovený v právne záväzných aktoch EÚ.