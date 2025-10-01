< sekcia Ekonomika
NRSR akceptovala výhrady prezidenta k zákonu o prioritných okresoch
Pripomienka hlavy štátu sa netýkala samotnej zmeny v systéme posudzovania prioritných okresov, ktorým štát oprávnene venuje zvýšenú pozornosť, ale takzvaného prílepku k tomuto zákonu.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci v stredu opätovne schválili nový zákon o podpore prioritných okresov, vyhoveli pritom pripomienkam prezidenta SR Petra Pellegriniho. Ten v júni zákon nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR. Problémom boli „prílepky“, ktoré môžu byť podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Hlava štátu ich navrhla zo zákona vypustiť, s čím poslanci súhlasili.
Pripomienka hlavy štátu sa netýkala samotnej zmeny v systéme posudzovania prioritných okresov, ktorým štát oprávnene venuje zvýšenú pozornosť, ale takzvaného prílepku k tomuto zákonu, ktorým sa novelizovali zákon o obecnom zriadení a zákon o katastri nehnuteľností. Kancelária prezidenta SR v júni uviedla, že predmetné články sú podľa jej odborného stanoviska pravdepodobne v rozpore s ústavou, a preto ich prezident navrhol zo schváleného zákona o podpore prioritných okresov vypustiť.
Novelizácia zákonov o obecnom zriadení a o katastri mala podľa predkladateľov pomôcť vyriešiť vláde spory medzi samosprávami o ich hranice. Podľa zdôvodnenia prezidentského veta by však prijaté riešenie umožnilo rozhodovať v týchto prípadoch vláde aj bez súhlasu, či dokonca bez vyjadrenia jednej z dotknutých obcí, čo je podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR z roku 2008 v rozpore s ústavou.
Nový zákon o podpore prioritných okresov poslanci prvýkrát schválili 11. júna tohto roka. Postavenie regiónov na Slovensku sa má po novom hodnotiť na základe širšieho ukazovateľa regionálneho rozvoja a súčasný pojem najmenej rozvinuté okresy nahradia prioritné okresy. Zároveň ním zrušili doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov.
Pripomienka hlavy štátu sa netýkala samotnej zmeny v systéme posudzovania prioritných okresov, ktorým štát oprávnene venuje zvýšenú pozornosť, ale takzvaného prílepku k tomuto zákonu, ktorým sa novelizovali zákon o obecnom zriadení a zákon o katastri nehnuteľností. Kancelária prezidenta SR v júni uviedla, že predmetné články sú podľa jej odborného stanoviska pravdepodobne v rozpore s ústavou, a preto ich prezident navrhol zo schváleného zákona o podpore prioritných okresov vypustiť.
Novelizácia zákonov o obecnom zriadení a o katastri mala podľa predkladateľov pomôcť vyriešiť vláde spory medzi samosprávami o ich hranice. Podľa zdôvodnenia prezidentského veta by však prijaté riešenie umožnilo rozhodovať v týchto prípadoch vláde aj bez súhlasu, či dokonca bez vyjadrenia jednej z dotknutých obcí, čo je podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR z roku 2008 v rozpore s ústavou.
Nový zákon o podpore prioritných okresov poslanci prvýkrát schválili 11. júna tohto roka. Postavenie regiónov na Slovensku sa má po novom hodnotiť na základe širšieho ukazovateľa regionálneho rozvoja a súčasný pojem najmenej rozvinuté okresy nahradia prioritné okresy. Zároveň ním zrušili doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov.