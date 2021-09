Kollár: O zmierňovaní dosahu cien energií sa budeme rozprávať v piatok

Bratislava 29. septembra (TASR) – Dosahy nárastu cien energií na tých najpostihnutejších by sa mali zmierniť. Vyhlásil to v stredu na brífingu v Národnej rade SR predseda parlamentu Boris Kollár s tým, že zasadať by k tomu mali v piatok.



Kollár skonštatoval, že jedna komisia, ktorá sa venuje cenám energií, je na Ministerstve hospodárstva SR a druhú dohodli s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Zdôraznil, že ceny energií, ale aj potravín treba riešiť prierezovo naprieč ministerstvami.



„Musíme čo najviac zmierniť dosahy pre tých najpostihnutejších. O tomto sme sa bavili, ja som spomínal, že to otvorím na koaličnej rade, premiér si to zobral za svoje a v piatok by sme mali prvýkrát zasadať," priblížil Kollár.



V súvislosti s niekoľkými mimoriadnymi schôdzami uviedol, že opozícia tieto témy otvára len preto, aby mala „palivo na tlačové konferencie. Myslím si, že nič to nerieši, s čím prichádza opozícia, len to rozoštváva spoločnosť," dodal.