NRSR: Definícia jednorodičovskej domácnosti by zvýšila ochranu práv

Bratislava 20. januára (TASR) - Zaviesť by sa mohla definícia jednorodičovskej domácnosti, čím by sa zvýšila ochrana práv a zabezpečila konkrétna forma podpory. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka poslankyne Národnej rady (NR) SR Martiny Bajo Holečkovej z poslaneckého klubu SaS.



"Táto právna úprava umožní lepšie zacielenie sociálnych, daňových a iných podporných opatrení, čo prispeje k eliminácii finančných, psychologických a sociálnych bariér, ktorým čelia jednorodičovské domácnosti," uviedla predkladateľka s tým, že táto zmena reaguje na dlhodobé volanie verejnosti po zlepšení podmienok.



Navrhovaná právna úprava určuje základné kritériá na identifikáciu jednorodičovskej domácnosti. Zohľadňuje pritom samostatnú starostlivosť o dieťa, právne uznaný stav alebo situáciu, keď rodič vykonáva starostlivosť bez podpory druhého rodiča. Zákon tiež podľa predkladateľky obsahuje nástroje na overovanie týchto kritérií v súlade so zásadou ochrany osobných údajov a zachovania dôstojnosti dotknutých osôb.



"Prijatím tejto novely sa otvorí cesta, ako znížiť riziko chudoby v jednorodičovských domácnostiach, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku chudoby, pretože jediný zodpovedný rodič plní úlohu živiteľa a rodiča zároveň," dodala Holečková s tým, že sa tak vytvorí aj spravodlivejší sociálny systém.



Zákon by v prípade schválenia mohol nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025.