NRSR: Do doby na vznik nároku na materské by sa mohlo rátať aj štúdium

Bratislava 11. marca (TASR) - Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tejto doby by sa mohla započítať aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Tomáš Lehotský (všetci SaS).



"Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské, s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy," vyjadrili sa poslanci v dôvodovej správe. Ako ďalej uviedli, návrhom chcú zlepšiť možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien.



Špecifickou skupinou sú podľa navrhovateľov doktorandky, ktoré ukončujú štúdium vo vyššom veku. Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ministerstvo financií (MF) SR vo svojom stanovisku žiada uviesť všetky predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. "Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov," napísalo v stanovisku MF.



Účinnosť zákona navrhujú poslanci od 1. januára 2024.