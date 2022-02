Do programu parlamentu pribudlo aj zdanenie jadrových elektrární

Bratislava 10. februára (TASR) - Parlament by sa mal na aktuálnej schôdzi zaoberať aj návrhom na mimoriadne zdanenie jadrových elektrární a s tým súvisiacou novelou štátneho rozpočtu. Plénum zaradilo tieto body spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie do programu. O oboch nových návrhoch má plénum rokovať ešte vo štvrtok.



Vládnym návrhom zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením by malo dôjsť k zavedeniu dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.



Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 zasa hovorí o tom, že návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením zníži hotovostný schodok štátneho rozpočtu o 7,4 milióna eur.



"V nadväznosti na uvedený osobitný predpis (nová daň, pozn. TASR) sa zvýšia daňové príjmy štátneho rozpočtu. Zároveň sa navrhuje zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu alokovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa," napísal rezort financií v materiáli a dodal, že schodok rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 2010 teda zostane zachovaný na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2022. Vzhľadom na rozdielne zaznamenanie navrhovaných zmien na hotovostnom princípe sa však úpravami príjmov a výdavkov znižuje hotovostný schodok štátneho rozpočtu o 7,4 milióna eur.