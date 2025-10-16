Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Ekonomika

Do ústnej rozpravy o rozpočte sa prihlásilo ešte 32 poslancov

.
Na snímke plénum počas schôdze Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rozprava o návrhu rozpočtu začala v utorok (14. 10.) podvečer.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok dopoludnia ukončili prvú časť rozpravy k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok, do ktorej bolo písomne prihlásených viac ako 50 zákonodarcov. Ústne sa do diskusie prihlásilo ešte 32 poslancov. Na svoje vystúpenie majú 10 minút, ostatní na nich môžu reagovať vo faktických poznámkach s dĺžkou dve minúty.

Rozprava o návrhu rozpočtu začala v utorok (14. 10.) podvečer. V stredu (15. 10.) na základe schválenej úpravy rokovacieho času diskutovali poslanci do polnoci. Podobné to bude aj vo štvrtok, pokiaľ rozpravu neukončia do 20.00 h. Ak by skončili ešte pred polnocou, o ďalších návrhoch z programu schôdze sa začne rokovať až na druhý deň ráno. O rozpočte by sa mohlo podľa predpokladov hlasovať budúci týždeň v utorok (21. 10.).
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov