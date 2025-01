NRSR: Doba na odpočet straty a výdavkov na výskum by sa mohla predĺžiť

Bratislava 19. januára (TASR) - Doba na možnosť odpočítania straty, ako aj výdavkov na výskum a vývoj pre podnikateľov by sa mohla predĺžiť zo súčasných päť na 15 rokov. Navrhuje to opozičná poslankyňa Darina Luščíková (PS) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR. Cieľom zmeny je vytvoriť stimulujúce podnikateľské prostredie, ktoré pomôže naštartovať ekonomický rast.



Pripomenula, že v súčasnosti platná právna úprava na Slovensku obmedzuje možnosť odpočítania straty na maximálne päť po sebe nasledujúcich rokov. Odpočet nákladov na výskum alebo vývoj je možné uplatniť do výšky vyčísleného základu dane zníženého o daňovú stratu. Ak si daňovník nemôže uplatniť tento odpočet, pretože vykázal daňovú stratu alebo nedostatočný základ dane, môže tak urobiť najviac päť rokov po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol.



"Obmedzenie možností odpočítať stratu len na päť rokov a odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj celkovo najviac počas piatich zdaňovacích období podľa súčasne platnej právnej úpravy je možné považovať za reštriktívne opatrenia nevýhodné pre podnikateľské subjekty, ktoré v mnohých prípadoch zvyšujú efektívnu sadzbu dane," upozornila predkladateľka.



Návrh novely podľa nej reaguje na potrebu podpory modernizácie podnikov a nevyhnutných investícií do inovácií, ktoré sú základným predpokladom pre naštartovanie ekonomického rastu a zvýšenie produktivity práce. Slovensko navyše patrí ku krajinám s najprísnejším a pre podnikateľov najmenej výhodným odpočtom strát v Európskej únii (EÚ), upozornila opozičná poslankyňa.



Prvých päť rokov po účinnosti by táto novela podľa nej nemala vplyv na rozpočet a zníženie výnosov dane z príjmu, čo je výhodné vzhľadom na potrebu konsolidácie verejných financií. "Negatívny vplyv na verejné financie po piatich rokoch bude vyrovnávať pozitívny vplyv z podporeného ekonomického rastu," predpokladá Luščíková.



Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2026.